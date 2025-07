IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

Nome da criptoIRIS

ClassificaçãoNo.1886

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante1,611,293,595.4738176

Fornecimento máximo0

Fornecimento total2,125,738,837.7186706

Taxa circulante%

Data de emissão2019-04-08 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.2575 USDT

Máximo histórico0.31768324,2021-04-11

Menor preço0.000234721767649552,2025-07-07

Blockchain públicaIRIS

Setor

Midias sociais

