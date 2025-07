IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

Nome da criptoIGT

ClassificaçãoNo.645

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.05%

Fornecimento circulante205,893,284.93405688

Fornecimento máximo0

Fornecimento total990,186,674.0320569

Taxa circulante%

Data de emissão2024-10-23 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.1 USDT

Máximo histórico0.6675938748172612,2024-12-14

Menor preço0.15123478319864342,2025-06-07

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoInfinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.