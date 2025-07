HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

Nome da criptoHI

ClassificaçãoNo.1331

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante62,070,066,955.868

Fornecimento máximo100,000,000,000

Fornecimento total100,000,000,000

Taxa circulante0.6207%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.5766812074355558,2021-12-08

Menor preço0.000087359779890873,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

