Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

Nome da criptoHAROLD

ClassificaçãoNo.1696

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante787,005,431

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,993,177.5

Taxa circulante0.787%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.04644192256997726,2024-12-28

Menor preço0.000243196545487044,2024-11-25

Blockchain públicaSOL

