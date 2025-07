GOHOME

A meme coin on a path to flip Bitcoin (make price of 1 $GOHOME higher than that of 1 $BTC). Inspired by the WhiteHouse.gov/es 404 page with "GO HOME" button. We let people who missed Bitcoin at $100 get rich with GOHOME. We believe in an unalienable right to tell $GOHOME to the unwelcome intruders.

Nome da criptoGOHOME

ClassificaçãoNo.323

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1,714.27%

Fornecimento circulante499,895

Fornecimento máximo9,999,895.37

Fornecimento total9,999,895.37

Taxa circulante0.0499%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico368.820720950202,2025-03-14

Menor preço0.002123814255824909,2025-01-21

Blockchain públicaSOL

Setor

Midias sociais

