GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

Nome da criptoGHX

ClassificaçãoNo.900

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.21%

Fornecimento circulante649,965,123.3557609

Fornecimento máximo808,000,000

Fornecimento total808,000,000

Taxa circulante0.8044%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.86724495,2021-04-16

Menor preço0.004504326610072382,2023-06-16

Blockchain públicaETH

