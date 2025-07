GHST

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Nome da criptoGHST

ClassificaçãoNo.771

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)18.85%

Fornecimento circulante52,747,801.21406849

Fornecimento máximo0

Fornecimento total52,747,802.71425598

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.775128609064033,2024-04-01

Menor preço0.3119235086974025,2025-06-22

Blockchain públicaETH

