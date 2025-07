GEL

Gelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Nome da criptoGEL

ClassificaçãoNo.972

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.17%

Fornecimento circulante262,768,756.47964165

Fornecimento máximo0

Fornecimento total420,690,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.248103084399532,2021-11-25

Menor preço0.032974778219578824,2025-06-22

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoGelato Network is the protocol for automated smart contract executions on public blockchains like Ethereum, Polygon, and Fantom. Gelato is used as the underlying infrastructure for developers to outsource their web3 DevOps needs to a decentralized network of bots that enables them to automate arbitrary smart contracts reliably and without them becoming the central point of failure.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.