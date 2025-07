FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

Nome da criptoFXS

ClassificaçãoNo.168

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)89.27%

Fornecimento circulante88,511,817.68719608

Fornecimento máximo99,681,495.59113361

Fornecimento total99,681,495.59113361

Taxa circulante0.8879%

Data de emissão2020-12-21 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico42.67301505828751,2022-04-03

Menor preço1.2509860587875596,2025-03-11

Blockchain públicaETH

