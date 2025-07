FORWARD

Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.

Nome da criptoFORWARD

ClassificaçãoNo.1635

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,01%

Fornecimento circulante4 999 822 645

Fornecimento máximo5 000 000 000

Fornecimento total5 000 000 000

Taxa circulante0.9999%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.028728345064898762,2024-02-06

Menor preço0.000498014390639423,2025-06-15

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

