FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

Nome da criptoFORTH

ClassificaçãoNo.642

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)29.15%

Fornecimento circulante14,343,554.15380151

Fornecimento máximo0

Fornecimento total15,297,897.14455933

Taxa circulante%

Data de emissão2021-04-22 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico71.37012372,2021-04-22

Menor preço1.8903610185714588,2025-04-05

Blockchain públicaETH

