FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

Nome da criptoFNCY

ClassificaçãoNo.1691

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%0,00

Fornecimento circulante1.123.037.257,9142075

Fornecimento máximo2.000.000.000

Fornecimento total1.138.037.257,9142075

Taxa circulante0.5615%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.10729874606729983,2022-12-03

Menor preço0.001945164740254222,2025-07-15

Blockchain públicaFNCY

Setor

Midias sociais

