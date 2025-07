FLY

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Nome da criptoFLY

ClassificaçãoNo.1913

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)8.62%

Fornecimento circulante12,665,295.24939549

Fornecimento máximo137,500,000

Fornecimento total99,672,898.27939548

Taxa circulante0.0921%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.7383235519984418,2025-06-06

Menor preço0.0860431043941978,2025-06-22

Blockchain públicaSONIC

