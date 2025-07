FLOCK

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

Nome da criptoFLOCK

ClassificaçãoNo.635

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)9.45%

Fornecimento circulante199,782,813.10929814

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total203,380,992.14929813

Taxa circulante0.1997%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.8929593240695551,2025-01-03

Menor preço0.03529084954366033,2025-04-07

Blockchain públicaBASE

ApresentaçãoFederated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.