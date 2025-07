FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

Nome da criptoFIO

ClassificaçãoNo.987

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.23%

Fornecimento circulante814,392,912.3061336

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total839,242,769.7719939

Taxa circulante0.8143%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.56914028,2021-04-06

Menor preço0.01074395967351126,2025-04-07

Blockchain públicaFIONEW

Setor

