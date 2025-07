FEAR

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Nome da criptoFEAR

ClassificaçãoNo.2427

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.09%

Fornecimento circulante17,715,413

Fornecimento máximo0

Fornecimento total41,739,201.62033058

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.936375858005644,2021-11-29

Menor preço0,2021-05-26

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoFear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

