FARTBOY

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Nome da criptoFARTBOY

ClassificaçãoNo.675

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.10%

Fornecimento circulante999,440,457

Fornecimento máximo999,440,457

Fornecimento total999,440,457

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.19575399747960148,2025-02-13

Menor preço0.000007757130385205,2025-01-14

Blockchain públicaSOL

ApresentaçãoLaunched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.