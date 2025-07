FACT

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

Nome da criptoFACT

ClassificaçãoNo.1626

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.41%

Fornecimento circulante1,058,007.71989967

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,058,007.71989967

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico110.14399679956479,2024-03-01

Menor preço1.7893721466391157,2025-07-01

Blockchain públicaFACT

Setor

Midias sociais

