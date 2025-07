ETP

Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

Nome da criptoETP

ClassificaçãoNo.4390

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%0,00

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo100.000.000

Fornecimento total86.424.882,98401274

Taxa circulante0%

Data de emissão2017-02-11 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0,117 USDT

Máximo histórico6.239649772644043,2017-06-06

Menor preço0.003103566060296761,2025-03-13

Blockchain públicaETP

