ELDE

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

Nome da criptoELDE

ClassificaçãoNo.2013

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)4.31%

Fornecimento circulante84,000,000

Fornecimento máximo400,000,000

Fornecimento total400,000,000

Taxa circulante0.21%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.26436719138705106,2025-05-27

Menor preço0.01280503434997715,2025-07-17

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoElderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.