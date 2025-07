EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Nome da criptoEFC

ClassificaçãoNo.2088

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.71%

Fornecimento circulante5,779,132

Fornecimento máximo10,000,000

Fornecimento total10,000,000

Taxa circulante0.5779%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.9767507538883224,2021-12-29

Menor preço0,2021-11-29

Blockchain públicaCHZ

ApresentaçãoFan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.