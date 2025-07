EDEN

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

Nome da criptoEDEN

ClassificaçãoNo.2366

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.90%

Fornecimento circulante13,232,627

Fornecimento máximo250,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.0529%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico9.28463752,2021-09-08

Menor preço0.006910344546482079,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

