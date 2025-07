DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

Nome da criptoDOGS

ClassificaçãoNo.416

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.01%

Fornecimento circulante516,750,000,000

Fornecimento máximo550,000,000,000

Fornecimento total550,000,000,000

Taxa circulante0.9395%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.001644096114028641,2024-08-28

Menor preço0.000100955965351554,2025-04-17

Blockchain públicaTONCOIN

Setor

Midias sociais

