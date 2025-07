DMAIL

Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

Nome da criptoDMAIL

ClassificaçãoNo.1163

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)4.61%

Fornecimento circulante109,858,873.16999999

Fornecimento máximo200,000,000

Fornecimento total200,000,000

Taxa circulante0.5492%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.1467487789725967,2024-01-30

Menor preço0.06720047250882626,2025-04-17

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoDmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.