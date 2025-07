DARK

$DARK is an AI x GameFi x Infrastructure project led by @edgarpavlovsky (founder of @mtndao). It's more than just a meme coin — it's a pioneer of real AI applications. The team launched DARK Games, a gaming universe where only AIs fight. Humans don’t play — they bet on outcomes, sponsor AIs, and design strategies. For once, AI takes the spotlight.

Nome da criptoDARK

ClassificaçãoNo.1627

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.66%

Fornecimento circulante999,957,849

Fornecimento máximo999,957,849

Fornecimento total999,957,849

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.04589553295161265,2025-04-23

Menor preço0.002394539315468919,2025-07-01

Blockchain públicaSOL

Setor

Midias sociais

