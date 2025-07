CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Nome da criptoCRTS

ClassificaçãoNo.1069

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante49,299,676,745

Fornecimento máximo100,000,000,000

Fornecimento total100,000,000,000

Taxa circulante0.4929%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.005453985608275,2021-12-23

Menor preço0.000119408888085042,2023-09-25

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoCRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.