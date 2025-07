COREUM

Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

Nome da criptoCOREUM

ClassificaçãoNo.538

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.36%

Fornecimento circulante384,792,048

Fornecimento máximo0

Fornecimento total545,674,243

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico11.416925823380323,2022-05-02

Menor preço0.054716827656712486,2024-08-19

Blockchain públicaXRP

ApresentaçãoCoreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.