COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

Nome da criptoCOMAI

ClassificaçãoNo.1577

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.35%

Fornecimento circulante71,160,317.18

Fornecimento máximo169,420,000

Fornecimento total169,420,000

Taxa circulante0.42%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.418515268160687,2024-02-14

Menor preço0.018996619659761273,2025-03-29

Blockchain públicaCOMAI

Setor

Midias sociais

