CHRP

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Nome da criptoCHRP

ClassificaçãoNo.2024

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.06%

Fornecimento circulante413,029,583

Fornecimento máximo989,982,098

Fornecimento total989,982,098

Taxa circulante0.4172%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.037145648781512185,2024-03-23

Menor preço0.001390608132802538,2025-06-23

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoChirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.