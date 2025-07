CHEEMS

“Cheems” is the lord of memes, a small, pitiful, helpless Shiba Inu. We pay respect to everyone who love Cheems, who has undergone various market dumps, project rugs and collapses in crypto market. Cheems is here for y’all, whether you have lost your house, risked your health, or got fucked by Doge, come to Cheems and gather a crowd, together, we can generate more wealth.

Nome da criptoCHEEMS

ClassificaçãoNo.170

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante187,495,034,775,398

Fornecimento máximo203,672,960,023,058

Fornecimento total203,672,952,644,644.2

Taxa circulante0.9205%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000002168945828781,2025-03-25

Menor preço0.000000033427737282,2024-09-30

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

