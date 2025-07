CHANGE

ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.

Nome da criptoCHANGE

ClassificaçãoNo.4915

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo425,000,000

Fornecimento total399,834,838.425489

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.1231265351985587,2022-07-25

Menor preço0.002021459160009139,2025-07-01

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

