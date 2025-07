CBPAY

CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

Nome da criptoCBPAY

ClassificaçãoNo.2404

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante3,680,656,565

Fornecimento máximo40,000,000,000

Fornecimento total40,000,000,000

Taxa circulante0.092%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.001363895631335368,2024-11-25

Menor preço0.00003737095025703,2025-06-02

Blockchain públicaXDB

ApresentaçãoCoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.