Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

Nome da criptoCBL

ClassificaçãoNo.2055

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.06%

Fornecimento circulante194,695,457.86450028

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.1946%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.04105825377585688,2024-11-19

Menor preço0.002902456239858112,2025-03-18

Blockchain públicaARB

