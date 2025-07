CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Nome da criptoCA1

ClassificaçãoNo.1447

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)28.09%

Fornecimento circulante9,671,260

Fornecimento máximo270,000,000

Fornecimento total270,000,000

Taxa circulante0.0358%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.7091320800046876,2024-11-01

Menor preço0.1615430304068605,2024-09-06

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

