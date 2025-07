BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

Nome da criptoBUNNY

ClassificaçãoNo.3015

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)11.05%

Fornecimento circulante510,232

Fornecimento máximo1,000,000

Fornecimento total910,789

Taxa circulante0.5102%

Data de emissão2021-04-12 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico553.31998667,2021-04-27

Menor preço0.04512060669859712,2025-04-07

Blockchain públicaBSC

Setor

