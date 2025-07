BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Nome da criptoBSW

ClassificaçãoNo.1056

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.78%

Fornecimento circulante665,991,839

Fornecimento máximo700,000,000

Fornecimento total648,865,956.7125937

Taxa circulante0.9514%

Data de emissão2021-07-14 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.12915576713788,2021-12-08

Menor preço0.011035823943177085,2025-04-15

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoBiswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.