BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Nome da criptoBST

ClassificaçãoNo.1269

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.54%

Fornecimento circulante58,825,435.02253264

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total61,030,745.06601342

Taxa circulante0.5882%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.9530040952157873,2024-03-28

Menor preço0.046868297986053443,2022-06-19

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoBlocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.