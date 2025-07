BSCS

BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

Nome da criptoBSCS

ClassificaçãoNo.2212

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.03%

Fornecimento circulante260,057,373.89109445

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total392,544,039.9710944

Taxa circulante0.5201%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.26045351,2021-05-02

Menor preço0.001852045416657116,2025-03-11

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoBSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.