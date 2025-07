BRIC

Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy.

Nome da criptoBRIC

ClassificaçãoNo.1352

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.99%

Fornecimento circulante235,108,500

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.2351%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.042921801929631145,2025-06-21

Menor preço0.008117664543909395,2025-07-15

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoRedbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.