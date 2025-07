BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Nome da criptoBOSON

ClassificaçãoNo.957

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.09%

Fornecimento circulante147,362,049.1101309

Fornecimento máximo200,000,000

Fornecimento total200,000,000

Taxa circulante0.7368%

Data de emissão2021-04-08 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6.92578088,2021-04-09

Menor preço0.07577496139853153,2025-07-09

Blockchain públicaETH

