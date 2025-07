BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

Nome da criptoBOBO

ClassificaçãoNo.584

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante66,134,444,313,649

Fornecimento máximo69,000,000,000,000

Fornecimento total66,484,444,313,649

Taxa circulante0.9584%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000003496956583032,2024-06-12

Menor preço0.00000000004584169,2023-05-12

Blockchain públicaETH

