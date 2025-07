BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

Nome da criptoBLY

ClassificaçãoNo.1442

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.06%

Fornecimento circulante961,766,662.33

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.9617%

Data de emissão2018-12-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.676306,2021-04-04

Menor preço0.002898288580552685,2023-06-12

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

