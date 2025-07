BLOCKASSET

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

Nome da criptoBLOCKASSET

ClassificaçãoNo.813

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,52%

Fornecimento circulante312 236 396,04054

Fornecimento máximo320 000 000

Fornecimento total312 236 396,04054

Taxa circulante0.9757%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.5485619885603312,2022-01-18

Menor preço0.015511059945465061,2022-12-19

Blockchain públicaSOL

Setor

Midias sociais

