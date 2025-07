BIZA

BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

Nome da criptoBIZA

ClassificaçãoNo.2224

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.04%

Fornecimento circulante2,677,034,361

Fornecimento máximo3,800,000,000

Fornecimento total3,800,000,000

Taxa circulante0.7044%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03696337522917914,2022-11-06

Menor preço0.00018791900110194,2025-07-10

Blockchain públicaBIZA

