Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Nome da criptoBIST

ClassificaçãoNo.2221

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.18%

Fornecimento circulante57,402,226

Fornecimento máximo99,000,000

Fornecimento total99,000,000

Taxa circulante0.5798%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.36994173,2021-05-18

Menor preço0.006156623433934821,2025-04-07

Blockchain públicaETH

