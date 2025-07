BID

Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

Nome da criptoBID

ClassificaçãoNo.644

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.43%

Fornecimento circulante268,466,796.899736

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.2684%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.31888185183104717,2025-01-23

Menor preço0.021154434890063488,2025-03-16

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoCreator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.