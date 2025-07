BDP

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Nome da criptoBDP

ClassificaçãoNo.1638

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.31%

Fornecimento circulante52,859,597.08827953

Fornecimento máximo80,000,000

Fornecimento total64,923,252.85185185

Taxa circulante0.6607%

Data de emissão2021-03-04 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico15.00228273,2021-03-07

Menor preço0.01474429158777362,2022-12-19

Blockchain públicaETH

