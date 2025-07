BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

Nome da criptoBCCOIN

ClassificaçãoNo.1959

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)7,05%

Fornecimento circulante10 000 000

Fornecimento máximo150 000 000

Fornecimento total70 000 000

Taxa circulante0.0666%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico31.27256325463208,2024-04-28

Menor preço0.029521368654668333,2025-04-08

Blockchain públicaBSC

