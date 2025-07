BANK

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.08%

Fornecimento circulante425,250,000

Fornecimento máximo2,100,000,000

Fornecimento total425,250,000

Taxa circulante0.2025%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.09177061454901096,2025-05-23

Menor preço0.018389388782512995,2025-04-18

Blockchain públicaBSC

