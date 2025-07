BAKE

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Nome da criptoBAKE

ClassificaçãoNo.766

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)6.01%

Fornecimento circulante289,770,497.63417625

Fornecimento máximo0

Fornecimento total289,770,497.63417625

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico8.47949809,2021-05-02

Menor preço0.00756707,2020-11-07

Blockchain públicaBSC

